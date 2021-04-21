مفاجأة : لاعبان بالزمالك باعا سيارتيهما للتتويج بدورى اليد على حساب الأهلى

كشف محمد علاء لوكا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن معاناة اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال محمد علاء في تصريحات لبرنامج “في الجول” الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية “الحدث اليوم”: بعض اللاعبين تأثروا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الفترة الماضية، خاصة أنهم ليس لهم مصدر رزق آخر غير كرة اليد.

وأضاف: لاعبان فريق اليد بالزمالك باعا سيارتيهما، بسبب ارتباطهما بالتزامات مالية، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة من النادي الأبيض.

وأشار: كنا بنلم من بعض فلوس لكي ندفع لبعض اللاعبين فلوس بنزين العربية، ليستطيعوا الذهاب للتمرين.

وواصل: اللاعبون الكبار على رأسهم احمد الأحمر ومحمد رمضان هتلر، هم من كانوا يقومون بلم الفلوس لبعض اللاعبين، وذلك حتى يستطيع الفريق الفوز ببطولة الدوري على حساب نادي الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما منذ يومين.