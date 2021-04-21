عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة المصرية الصينية تحصل على شهادتي أيزو في النظام الإداري والجودة التعليمية

الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي

 أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي ايزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ وهي الخاصة بمنظومة الإدارة الجامعية.

 وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن النظام الإداري والجودة التعليمية لا يعتمد على الأشخاص والمهارات الشخصية، وإنما يعتمد على منظومة كاملة للعمل المؤسسي، كما أنه نظام ديناميكي يمكن تحسينه وتطويره لتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة في الجامعة المصرية الصينية. 

 

txt

دور المتحف القومي للحضارة في تشجيع السياحة.. ندوة باقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

 

 كما حصلت الجامعة على شهادة الأيزو ٢١٠١ لعام ٢٠١٨ وهي تضمن جودة العملية التعليمية، أي أن الشهادتين يكفلان ضمان نظام إداري متميز مع جودة تعليمية في ذات الوقت من الجهة المانحة وهي خدمة شهادات الجودة في الشرق الأوسط (QCS).

 وزار أعضاء اللجنة المشكلة الجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمستشار أمير السعيد أمين عام الجامعة وجميع قيادات الجامعة. وأكد المهندس سيد عبد الحفيظ استشاري نظم إدارة الجودة والبيئة، أنه تم وضع نظام للجامعة طبقاً لمتطلبات قياسية عالمية وهي شهادة ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥. 

 

txt

رئيس جامعة طنطا : 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لتلك المعايير، كما قدم التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وزير التعليم العملية التعليمية الطلاب ايزو رئيس جامعة طنطا وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي اقتصاد وعلوم سياسية وزير التعليم العالي

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي

وزير النقل يعقد أول اجتماع برئيس السكة الحديد الجديد في حضور العاملين بالهيئة

على رأسهم أنطوي.. استبعاد 4 لاعبين فى بيراميدز من مواجهة نكانا الزامبي

وكيل باتشيكو يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شكواه ضد الزمالك فى الفيفا

الأهلي وإنبي الأبرز.. بتروسبورت يستضيف 4 مباريات في الدوري والكأس

التحقيق مع صحفي لاتهامه بإطلاق الرصاص على زوج شقيقته بالمطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

مركز التنبؤ بالرى يكشف خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ