الجامعة المصرية الصينية تحصل على شهادتي أيزو في النظام الإداري والجودة التعليمية

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي ايزو ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥ وهي الخاصة بمنظومة الإدارة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن النظام الإداري والجودة التعليمية لا يعتمد على الأشخاص والمهارات الشخصية، وإنما يعتمد على منظومة كاملة للعمل المؤسسي، كما أنه نظام ديناميكي يمكن تحسينه وتطويره لتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة في الجامعة المصرية الصينية.

كما حصلت الجامعة على شهادة الأيزو ٢١٠١ لعام ٢٠١٨ وهي تضمن جودة العملية التعليمية، أي أن الشهادتين يكفلان ضمان نظام إداري متميز مع جودة تعليمية في ذات الوقت من الجهة المانحة وهي خدمة شهادات الجودة في الشرق الأوسط (QCS).

وزار أعضاء اللجنة المشكلة الجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمستشار أمير السعيد أمين عام الجامعة وجميع قيادات الجامعة. وأكد المهندس سيد عبد الحفيظ استشاري نظم إدارة الجودة والبيئة، أنه تم وضع نظام للجامعة طبقاً لمتطلبات قياسية عالمية وهي شهادة ٩٠٠١ لعام ٢٠١٥.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لتلك المعايير، كما قدم التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.