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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

 

أعلنت وزارة التموين فتح باب إضافة المواليد لبطاقة السلع التموينية لمن يحتاج للدعم من طبقات الشعب المصري المختلفة.

وحددت  وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهم من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه او معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في  إضافة المواليد الجديدة او استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

ولمزيد من التفاصيل حول طريقة إضافة المواليد لـ بطاقات التموين شاهد الفيديوجراف التالي.

إضافة المواليد بوابة دعم مصر

معارض أهلًا رمضان

ومن جهة آخرى، كشف طلعت حسن، وكيل وزراة التموين بالجيزة، تفاصيل عن مشروع "أهلا رمضان" بالتنسيق مع الغرفة التجارية على مساحة  2000 متر، يشارك بها أكتر من 80 عارضا تضم ياميش رمضان وكل المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة من 25 إلى 30% على مستوى الجيزة.

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وقال طلعت حسن، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية mbc 2 مصر،  إنه توجد غرفة عمليات رئيسية تقوم بمراقبة الأسواق يوميا قبل الفطار وبعده، علاوة على الحملات الرقابية المستمرة على مستوى 19 إدارة فى الجيزة  فترة صباحية ومسائية على كل السلع الغذائية والمخابز وغيرها، لافتاً إلى أن هناك بعض المخالفات الخفيفة لا تكاد تذكر مثل  نقص فى وزن الخبز وعدم وجود بون وادعاء التجار بعدم توافر السلع وعدم الالتزام بالمواعيد.

وأكد طلعت حسن أن أسطوانات الغاز لم يعد بها أي أزمة لأن المبادرة الرئاسية  وفرت الغاز لكل محافظات الجمهورية، وفى حال تعرض منطقة ما للنقص يتم الردف بعربات "بوتجازكو"، معقباً أن سعر أنبوبة الغاز لا يتعدى الـ 65 جنيهاً من المستودع و5 إضافية إذا كانت ستصل البيت.

اقرأ ايضًا| التموين تبدأ إضافة المواليد لهذه الفئات عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية

 

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