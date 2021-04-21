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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدحيل القطري يفوز على الاستقلال الإيراني 4-3 في دوري أبطال آسيا

صدى البلد

فاز فريق الدحيل القطري على نظيره الاستقلال الإيراني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

موتاهاري افتتح التسجيل للاستقلال بهدف أول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل الكيني أولونجا النتيجة للدحيل في الدقيقة العاشرة.

 

وأحرز أولونجا الهدف الثاني له وللدحيل في الدقيقة 27، لكن ديابيتيه أحرز هدف التعادل للاستقلال في الدقيقة 34.

 

وسجل عبدالله الأحرق الهدف الثالث للدحيل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

وفي الشوط الثاني، نجح الاستقلال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق لاعبه إسماعيلي، لكن أولونجا أكد تفوقه بتوقيعه على الهاتريك الخاص به وهدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد الاستقلال عند 6 نقاط في المركز الثاني.

 

جدير بالذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا لا تنقل على أي قناة تليفزيونية عربية.

الدحيل القطري دور المجموعات دوري أبطال آسيا الدحيل الاستقلال

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