عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبكي لأطقم بورسعيد الطبية: أنتم أطباء بما تحمله الكلمة من معنى

صدى البلد

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولاته التفقدية اليوم، رسالة شكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بالمستشفيات المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا لهم (أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها امس ، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعددا من قيادات الهيئة، قاموا بجولات تفقدية داخل أقسام العناية المركزة المحجوز بها المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد.

اقرا أيضا 

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بإجراءات عزل كورونا في مستشفى مبرة بورسعيد

وأضافت الهيئة، أن القيادات سالفة الذكر بالهيئة قاموا بإرتداء البدل الواقية وجميع المستلزمات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وقاموا بالمرور على أقسام العزل بهدف رفع الروح المعنوية لمقدمي الخدمة، وكذلك للاطمئنان على المرضى واستطلاع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والتي أكدوا خلالها جودة الخدمات وأعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية، وذلك بالإضافة إلى التأكد من المخزون الاستراتيجي للواقيات والأدوية اللازمة للتشغيل واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشأة.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة متابعة علاج الأمراض المزمنة الأخرى المصاحبة لمرضى كورونا، مثل الضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على اتباع تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا بكفاءة، لضمان  تحسين الحالة الصحية للمرضى.

حالات الإصابة بفيروس كورونا الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفيات المستشفيات اصابة علاج فيروس كورونا فيروس كورونا السكر السبكي الطبي الحالة الصحية

ترشيحاتنا

أمير كرارة يتصدر تويتر بعد الحلقة 9 من مسلسل نسل الأغراب.. ومتابع: عامل عظمة

الاختيار 2.. إسلام جمال عن مشهد اغتياله لـ الشهيد محمد مبروك: متضايق من نفسي

القاضية ممكن.. خالد الغندور يسخر من هزيمة الأهلي أمام سموحة

بيريز يفجر مفاجأة عن بطولة دوري السوبر الأوروبي

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

طارق لطفي عن "القاهرة كابول": مخضوض من رد فعل الجمهور .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

أول قرار في الأهلي بعد الخسارة من سموحة بالدوري

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ