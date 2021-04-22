السبكي لأطقم بورسعيد الطبية: أنتم أطباء بما تحمله الكلمة من معنى

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولاته التفقدية اليوم، رسالة شكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بالمستشفيات المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا لهم (أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى).

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها امس ، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعددا من قيادات الهيئة، قاموا بجولات تفقدية داخل أقسام العناية المركزة المحجوز بها المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد.

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وأضافت الهيئة، أن القيادات سالفة الذكر بالهيئة قاموا بإرتداء البدل الواقية وجميع المستلزمات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وقاموا بالمرور على أقسام العزل بهدف رفع الروح المعنوية لمقدمي الخدمة، وكذلك للاطمئنان على المرضى واستطلاع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والتي أكدوا خلالها جودة الخدمات وأعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية، وذلك بالإضافة إلى التأكد من المخزون الاستراتيجي للواقيات والأدوية اللازمة للتشغيل واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشأة.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة متابعة علاج الأمراض المزمنة الأخرى المصاحبة لمرضى كورونا، مثل الضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على اتباع تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا بكفاءة، لضمان تحسين الحالة الصحية للمرضى.