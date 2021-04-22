الاستعانة بخبرات أجنبية أهمها.. النواب يكشف عن مقترحات هامة لتطوير منظومة السكك الحديدية

أشاد النائب، عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة، ممثلة فى وزارة النقل ، في تطوير منظومة السكك الحديدية ، و إعادة تغيير القيادات الإدارية بالمنظومة، مشيرا إلى أن تأهيل العنصر البشري، وكافة العاملين بهيئة السكة الحديد ، بمثابة نقلة نوعية ستسهم في حل العديد من المشكلات التى واجهها القطاع مؤخرا.

وعن مقترحات لتطوير هيئة السكك الحديدية ، أشار" إمام" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد من تحديث نظم الإشارات لضمان السلامة والأمان، و الإستعانة بالعمالة الأجنبية لنقل وتداول الخبرات العمالة والفنيين المصريين، لافتا أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدم السماح بسير أي عربة قديمة ، شرط أن تكون حديثة ومطورة، وباتباع كل هذه الأسس، سنتمكن من الإرتقاء بمستوى المنظومة ، وجعلها فى طليعة الأنظمة التى تخدم المواطنين كافة ، وتحفظ أرواحهم ، وتكون بمثابة الوسيلة الأمنة والمريحة، والتى تقلهم بسلام حيث يريدون .

و شدد أمين سر لجنة الخطة و الموازنة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معاييرالأمان والسلامة بالسكة الحديد، إلى جانب الإعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية.

واستطرد :" تدريب العنصر البشري على المعدات ، والأدوات التكنولوجية الحديثة فى مظومة السك الحديد، أمر في غاية الأهمية، حيث أنه لابد من إعادة الهيكلة بشكل عام، على أن تكون فكرة زيادة رواتب سائقي القطارات جزءا من إعادة هذه الهيكلة، بشكل يضمن لهم توفير حياة كريمة ، فهم لا يقلون اهمية عن سائقي الطائرات، كما انه و بوجود مقابل مادى مقبول ، يمنحهم حالة من حالات الشعور بالرضا الوظيفي، الأمر الذي من شأنه أن يحمسهم على العمل بضمير".

جدير بالذكر أن أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه منذ أن كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل ، وضع في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا وكذلك إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم اعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة الى الجانب المصري.

جاء ذلك تعقيبا على ماتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التشغيل والصيانة والاهتمام بالعنصر البشري

وأشار الوزير إلي أنه تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق كما تم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT(السلام/ العاصمه الاداريه الجديدة/ العاشر من رمضان).

كما أنه جاري التفاوض مع الشركات العالمية لادارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الادارية والسادس من اكتوبر وسيتم التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ مرسى مطروح بالإضافة إلى انه جاري التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ و إدارة وتشغيل الاتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق مع هذه الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصرى من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90 % في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتي تبلغ 15 سنة.

وأضاف أنه تم التخطيط إلى إسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل خاصة أنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركة الجو الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتي سيتم التعاقد عليها قريبا لاحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل قطارات النوم كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية وكذلك جاري تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصه في اصلاح الجرارات والعربات الى شركات وذلك لزيادة الانتاجية ورفع مستويات الجودة .