رجال سلة الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سبورتنج في رابع مباريات الفريقين بالدور ربع النهائي من دوري السوبر للمحترفين.



أقيمت المباراة على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية وشهدت أداء قوي من جانب الفريقين وامتدت إلى الوقت الإضافي قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٨٤-٧٧.



الفترة الأولى جاءت قوية وتقدم خلالها الفريق بنتيجة ٢٥-١٧ ثم تقلص الفارق لتنتهي الفترة الثانية بتقدم الاهلي بنتيجة ٤٣-٤٢.



وفي الفترة الثالثة تقدم الفريق بنتيجة ٥٩-٥٥ قبل أن تنتهي الفترة الرابعة بتعادل الفريقين بنتيجة ٧٣-٧٣ قبل أن يتم الاحتكام إلى شوط إضافي فاصل حسمه الفريق لصالحه ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.



وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ٧٤-٥٧ قبل أن يفوز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة ٧٤-٧٠ ، ثم حقق الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة ٧٧-٧٤ قبل أن يفوز الأهلي في الجولة الرابعة بنتيجة ٨٤-٧٧ ويتفوق بنتيجة ٣-١ في المواجهات التي أقيمت بنظام «best of 5».