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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب ، فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، وكذلك امتحانات أبريل للصفين  الأول والثاني الثانوي "، سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله"

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وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان هذه الامتحانات سوف تعقد بنظام الامتحانات المجمعة ، للتقليل من عدد مرات الحضور. 

وأشار وزير التربية والتعليم ، أن جميع المدارس سوف تلتزم خلال امتحانات شهر ابريل لصفوف النقل ، بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، مؤكدا انه يتمنى لجميع الطلاب  خالص التوفيق والنجاح.

وأضاف وزير التربية والتعليم موجها حديثه للطلاب و اولياء امورهم  : احذروا  المواقع التي تروج لشائعة إلغاء امتحانات شهر ابريل لطلاب المدارس على السوشيال ميديا ، لانها السبب الرئيسي في البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدًعي".

حيث شدد وزير التربية والتعليم على ان امتحانات ابريل في موعدها ، وقال : ارجوكم لا تنساقوا وراء اي معلومات تنشر على اي موقع  غير موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت او صفحة وزارة التربية والتعليم على الفيسبوك وصفحة وزير التربية والتعليم على فيس بوك.

واوضح وزير التربية والتعليم ، إن كل هذه الاشاعات هى من صنيعة المغرضين الذين يحاولون اثارة حالة من الاحتقان ،  رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما ، وبالتالي اتمنى ألا تلتفتوا اليها وان تعلموا ان الخبر الاكيد لابد ان يعرفه الجميع من المصادر الرسمية ، بعيدا عن شائعات المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب.

وزير التربية والتعليم امتحانات شهر ابريل الامتحانات المجمعة النقل الإجراءات الاحترازية إلغاء امتحانات

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