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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان.
 
ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر أن العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة وبسالة قواتنا المسلحة التي سطَّرت في هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائمًا درعها وحصنها المنيع.
 
ويدعو شيخ الأزهر جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

شيخ الأزهر القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاشر من رمضان

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