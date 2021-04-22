تجديد اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بجامعة حلوان

قام المجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة والتجارة EGAC بتجديد اعتماد معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان وذلك على المواصفة القياسية ISO 17025 : 2017، ويعتبر المعمل معتمدًا في مجموعة من الاختبارات التي تقيس ثبات اللون للعوامل المختلفة.

وقدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الفنون التطبيقية لحصولها على هذا الاعتماد مؤكدًا على تفرد جامعة حلوان وكلياتها والمعامل المتخصصة بها التي تتميز بتقديم خدمات مجتمعية فريدة من خلال كوادر من أعضاء هيئة التدريس يقومون بالإشراف على هذه المعامل لتكون بيت خبرة ومركزًا متخصص للأبحاث والاختبارات.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن المعمل يعد الثاني المعتمد على مستوى جامعة حلوان.

وتدير المعمل الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، والدكتورة هالة شوقي المدير الفني، والدكتورة جيهان شكرى مدير الجودة ويقوم معمل جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بقياس شدة ثبات اللون على الأقمشة المصبوغة والمطبوعة للعينات المختلفة ، وأيضا قياس تركيب الألياف ونوعها الي جانب اختبارات قياس الاس الهيدروجيني للسوائل و قياس اللزوجة السوائل وقياس شدة اللون للأقمشة ، وقد تم تجديد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة وهو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر وأفريقيا ويعد المجلس الوطني للاعتماد هو الوحيد في الشرق الأوسط المسئول عن إعطاء الاعتماد معامل الاختبارات، هذا ويستقبل المعمل العينات لقياسها لكافة الاختبارات المتاحة.

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