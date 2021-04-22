الكويت.. بيان هام لهيئة مكافحة الفساد بشأن الحج

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت أنها ما زالت تدرس ملف «ضيافة الحج لموسم 2018» ولم يتم إحالته حتى الآن للنيابة العامة.

ويشار الي ان قطاع كشف الفساد في الهيئة قد تولى التحقق فى شبهات الاعتداء على المال العام من قبل بعض المسؤولين وما زال التحقيق مستمرا في هذا الملف.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنها ستواصل العمل على الدراسة المفصلة للشبهات المثارة في هذا الملف وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى القانون واللائحة.

في غضون ذلك تواصل الهيئة عملها في التحقق من كافة البلاغات التي ترد إليها أو التي تقوم برصدها للتحقق من الشبهات المثارة حول تلك البلاغات مع الدعوة المستمرة للجميع بالتقدم بكل ما من شأنه تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في كافة القضايا والملفات.