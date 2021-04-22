عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. بيان هام لهيئة مكافحة الفساد بشأن الحج

الكويت
الكويت

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت  أنها ما زالت تدرس ملف «ضيافة الحج لموسم 2018» ولم يتم إحالته حتى الآن للنيابة العامة.

ويشار  الي ان قطاع كشف الفساد في الهيئة قد تولى التحقق فى شبهات الاعتداء على المال العام من قبل بعض المسؤولين وما زال التحقيق مستمرا في هذا الملف.

وذكرت الهيئة في بيان لها  أنها ستواصل العمل على الدراسة المفصلة للشبهات المثارة في هذا الملف وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى القانون واللائحة.

في غضون ذلك تواصل الهيئة عملها في التحقق من كافة البلاغات التي ترد إليها أو التي تقوم برصدها للتحقق من الشبهات المثارة حول تلك البلاغات مع الدعوة المستمرة للجميع بالتقدم بكل ما من شأنه تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في كافة القضايا والملفات.

الكويت الحج نزاهة مكافحة الفساد 2018 فساد

موضوعات متعلقة

جريمة هزت الكويت.. تفاصيل مثيرة تكشفها شقيقة الضحية

الكويت تعلن موعد وصول دفعات لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

انفوجراف.. الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 6%زيادة خلال الربع الأول من العام

المالية: إعداد نشرة نصف سنوية وتقرير عن الديون الداخلية والخارجية لأجهزة الموازنة العامة

الحكومة: الخميس 29 إبريل إجازة رسمية عيد تحرير سيناء بدلاً من الأحد

قرارات نهائية.. كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ونظامها

البنك المركزي يصدر ضوابط لعمليات السحب والايداع من الهاتف المحمول

الألفي عن ذكرى العاشر من رمضان: قلبت المعايير العسكرية رأسا على عقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ