تكليف مصطفى القاضى بتسيير أعمال عمادة طب بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قرارا بتكليف الدكتور مصطفي سليمان القاضي الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب البشرى بتسيير أعمال عمادة كلية الطب.

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جامعة بنها تحتل ترتيبا عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2021



من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة جاءت بالترتيب (401 - 600) ضمن 1115 جامعة عالميا، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الترتيب الخامس بالمشاركة مع جامعات أخرى وذلك ضمن 31 جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.



واشار الجيزاوي إلى أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وان تصنيف التأثير في دورته الثالثة يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.



كما أن تصنيف التأثير تظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية. ويعتمد التصنيف في طريقة عملة عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والادارة والاشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وسجلت نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام، الذي شاركت فيه أكثر من 1115 جامعة من دول العالم خضعت للتنافس والتقويم وفقاً لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن أن المجلس الأعلى للجامعات يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت الموافق 24 ابريل الجاري حتى يوم الخميس 29 ابريل على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح رئيس جامعة بنها، فى بيان له، أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... وغيرها".



وبيان حالة يشتمل على "الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات"، معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق الموضحة بالمرفق.



الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 أبريل الجارى بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 10 مايو 2021، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.



من ناحية أخرى شهد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ختام فعاليات مسابقة عباقرة الكليات 2021م ، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.



جاء ذلك حضور الدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة والدكتور عارف سليمان عميد هندسة بنها والدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ووكلاء الكليات.