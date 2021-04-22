مفتي الجمهورية يكشف كلمة السر في حرب أكتوبر.. فيديو

كلمة السر في حرب أكتوبر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن كلمة الله أكبر كانت كلمة السر في حرب أكتوبر وهي نابعة من الإيمان والثقة بالله، مردفا أن ذكرى العاشر من رمضان هي الفخر لكل مصري حارب من أجل بلده.



وأضاف "علام"، خلال لقائه الإعلامي "حمدي رزق"، ببرنامج "كتب عليكم الصيام"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك علاقة وطيدة بين الجندي المصري وبين بلده"، لافتا: "الروح التي كانت سائدة بين الجنود سارية في أعماق وضمائر الإنسان المصري في كل العصور".



وأشار: "كل ذرة من من تراب الوطن عزيزة على كل مصري وفخر له"، متابعا: "الدم الذي سال على أرض الوطن ما هو إلا تضحية من أجل الكرامة".



وأوضح مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "الدم الذي سال يدل على أن الوطن ليس حفنة من تراب عفن وإنما هو مجموعة من تراب يمثل ذهب وقيم عليا".