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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجمل إطلالات أمينة خليل تكشف أنوثتها

صدى البلد

تصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلقتها من مسلسل خلى بالك من زيزي.

وتتميز الفنانة أمينة خليل ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
 
وتعتمد الفنانة أمينة خليل على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة الفنانة أمينة خليل.

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل خلى بالك من زيزى ، بمعرفة الفنانة أمينة خليل أن زوجها قام بطلبها فى بيت الطاعة وتم إرسال إنذار لها على بيت والدها.
 
توالت الأحداث بمحاولة زيزى والمحامى الخاص بها (محمد ممدوح) الوصول إلى حل فىً الانفصال من زوجها ولكن حاولت خالة زيزى إقناعها بالرجوع لزوجها وتلغى فكرة الانفصال وهذا كان سببا فى انزعاج زيزى.
 
على الجانب الآخر وفى مشهد درامى تم إخبار أسماء جلال من قبل مدرسة ابنتها (تيتو) بأنها تحتاج الذهاب إلى طبيب نفسى بسبب انخفاض مستواها الدراسى وعنفها مع أصدقائها، ولكن انفعلت أسماء جلال بعد سماعها هذا الكلام ولكن أقنعها أخوها المحامى مراد بالذهاب إلى الطبيب النفسى.
 
انتهت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل خلى بالك من زيزى بذهاب زيزى إلى بيت زوجها هشام مما تسبب فى ذهوله لأنها مفاجئة غير متوقعة.
 

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مسلسل خلى بالك من زيزي الحلقة العاشرة .. انفعال أمينة خليل بعد إنذار بيت الطاعة

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