عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن الوقوف بجانب مصر للتوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة

وزير الخارجية والرئيس
وزير الخارجية والرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، لوزير الخارجية سامح شكري، على وقوف بلاده إلى جانب مصر من أجل التوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة.

وقال الرئيس التونسي أثناء لقائه وزير الخارجية أن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس ، بالرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، وذلك في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بالإعراب عن التقدير لزيارته الأخيرة إلى مصر والتي شهدت مباحثات متميزة على نحو يُسهِم في مواصلة الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أوسع.


وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد، حيث تناولت الرسالة آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها، وذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة في ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

 

وقد حرص شكري في هذا السياق على تثمين التصريحات التي أدلى بها السيد الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائي لمصر وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسي.


وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص كذلك على تقديم عرض وافي للرئيس التونسي حول ما دار في إجتماعات كينشاسا يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري بشأن سد النهضة، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.


وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلُع مصر إلى مواصلة دفع التعاون الثنائي مع تونس في شتى المجالات.

الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية في تونس سامح شكري سد النهضة جولة وزير الخارجية

موضوعات متعلقة

جولات وزير الخارجية الإفريقية | أستاذ علاقات دولية يكشف الأهداف المصرية المرجوة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة المشروعات الجاري تنفيذها

يا أعظم هدايا الرحمن|شريهان تهنئ ابنتها بـ عيد ميلادها بـ رسالة حب..شاهد

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء الإنتاج الحربي

"تراث الاستعلاء".. من هو الفائز بالمركز الأول بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2021

تونس تعلن الوقوف بجانب مصر للتوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة

تحذير سوداني جديد بشأن التعنت الإثيوبي حول سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصدر شيك بدون رصيد.. الحبس عامًا مع الشغل لنقيب محامين شمال الجيزة

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

احذر.. الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش عقوبة الموظفين المقصرين فى قانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ