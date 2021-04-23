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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثاني .. استمرار ذروة زخة شهب "القيثارة" في سماء القاهرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تستمر ذروة زخة شهب "القيثارة" في سماء القاهرة لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت يوم أمس الخميس الموافق 22 من شهر إبريل الجاري ، وتستمر حتى نهاية اليوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر .


وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الزخات نشهدها كل عام .

حيث أنها تحدث في الغالب ابتداء من يوم 16 إلى 25 من شهر إبريل ، وتبلغ ذروتها يومي 22-23 من هذا الشهر .

 

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وأضاف، أنه يشترط أن تكون السماء مظلمة وخالية من الغيوم والسحب وبخار الماء ليتمكن هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال من مشاهدتها ، لافتاً إلى أن أفضل وقت لرؤية ومتابعة هذه الظاهرة بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي .


وأشار إلى أن هذه الشهب تكون ناتجة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher والذي اكتشف خلال عام 1861م ، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة .


جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية .

المعهد القومي للبحوث الفلكية زخة شهب القومي للبحوث الفلكية اخبار التعليم ظواهر فلكية هواة الفلك مذنب C 1861 G1 Thatcher

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