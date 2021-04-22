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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري يحث على اغتنام شهر رمضان.. فيديو

لا تجتهد في البداية
لا تجتهد في البداية فقط.. أزهري يحث على اغتنام شهر رمضان كله

حث الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي، للفتوى الإلكترونية، على اغتنام شهر رمضان وعدم التكاسل فيه.

وتابع محمود السيد، في فيديو لصدى البلد،: الخيل إذا قاربت على الوصول سارعت، فعند الوصول إلى نهاية السباق تجري الخيل بأسرع ما عندها، وكذلك على المسلم أن يجتهد في العبادة في شهر رمضان المبارك، ولا يهتم بالعبادة فقط في أول الشهر ويتكاسل عنها في آخره.

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وأشار إلى أن المسلم لو قصر في أول الشهر الكريم، فعليه أن يغتنم باقي الشهر، حتى ينال الثواب الجزيل.

وذكر أن الملل أو الفتور، لو تملك من الإنسان فهذا ما لا ينبغي أن يحدث، فلو شعر المسلم بالملل عليه، أن يفعل بحديث النبي "إنما الأعمال بالخواتيم".

مركز الازهر العالمي للفتوى رمضان أزهري اغتنام شهر رمضان العبادة

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