حكاية سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان الأخير | صور

ليست مجرد إعلانات تمر على المشاهد عبر الشاشات الصغيرة مرور الكرام فقط، إنما هي جزء من ذكريات تُحفر داخلنا في الشهر الكريم، فنشهد سنويا سباقا بين مشاهد الإعلانات التجارية التي تترك بصمة خاصة بها داخلنا، لا تقل أهمية عن الفوازير الرمضانية التي حفرت بحروف من ذهب في أذهاننا، فبعضها يعتمد على الجانب الإنساني بينما الأخر يتعمد ان يحيي بداخلنا ذكريات الطفولة مستعينا ببعض العادات التي كنا نقوم بها او بشخصيات أسطورية نقدس ذكراها في شهر رمضان المبارك .

نانسي عجرم و أمير كرارة

ومن ضمن هذه الإعلانات الـتجارية هذا العام، إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية، والذي نال استحسان الجماهير بشكل عام، وخاصة الفتيات اللاتي عبرت عن أحلامهن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حينما ظهر لها حبيبها في مشاهد الإعلان الفنان أمير كراراه وهو يطلب منها الزواج، والذي اتضح من خلال كلماته التي رددها أنها ليست المرة الأولى التي يلح عليها بطلب الزواج.

نانسي عجرم و أمير كراره

ولكن هذه المرة قرر أن يطلب طلبًا آخر وهو معرفة مواصفات فتى أحلامها ليحاول تنفيذ متطلباتها ويصبح هو هذا الفارس، لتقوم نانسي بالرد عليه بكلمات رددتها بكل خفة وتلقائية "اللي في خيالي ده حلم كبير.. عايزاه شجاع زي الأساطير زي حكايات حكوهالي كتير يحضر بـ CALL من غير تأخير و أقوى وبكتير " تتغنى نانسي بهذه الكلمات أثناء خروجها من متجر المثلجات لتقف أمام سيارة شبابية أنيقة كلاسيكية بسيطة تشبه شخصيتها وحلمها الأسطوري.

VOLKS WAGEN BEETLE

بالطبع يجب أن تكون السيارة التي تظهر في هذا الإعلان تشبه الحلم الأسطوري الذي تحلم به هذه الفتاة البسيطة، فهي بالفعل سيارة أسطورية فهي الأيقونة الشهيرة التي تسببت في شهرة شركة صناعة السيارات الألمانية VOLKS WAGEN، إنها VOLKS BEETLE سيارة الشعب.

BEETLE

VOLKS WAGEN أشهر شركة صناعة سيارات ألمانية، ويرجع ذلك لأيقونتها BEETLE، وكان قد أسس هذه الشركة حزب العمال الألماني في العام 1937، ومنذ نشأتها وهي تحقق أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي، وتأتي في الوقت الحالي في المركز الثاني بعد إصدارات شركة TOYOTA اليابانية.

VOLKS WAGEN BEETLE

كان دائما ما يتخذ الزعيم النازي أدولف هتلر إصدارات شركة VOLKS WAGEN كدعاية لنظامه النازي، ويعني اسم VOLKS WAGEN سيارة الشعب باللغة الألمانية، حيث أعلن هتبر منذ بداية تسلمه زمام السلطة بأن أولى أولوياته هي جعل ألمانيا رائدة صناعة السيارات في العالم، وبالفعل حققت ألمانيا نسبة أعلى نسبة مبيعات في تاريخها أثناء حكم هتلر.

نانسي عجرم

في العام 1934أصدر أدولف هتلر بيانًا يطلب فيه صناعة سيارة صغيرة الحجم مرنة وخفيفة وسريعة وفي ذات الوقت قادرة على استيعاب أربعة أفراد، و تكون اقتصادية فكانت الأيقونة BEETLE التي استمر إنتاجها منذ العام 1934 وحتى العام 2018.

BEETLE

وظهرت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE خلال مشاهد الإعلان موديل عام 2018، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات تربو بسعة 2.0 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 174 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مزود بـ 6 سرعات، واتسمت السيارة بمفهومها الشبابي الكلاسيكي ثنائي الأبواب " كوبيه " ومن فئة السيارات القابلة للتحويل " كابورليه ".