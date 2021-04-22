عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان الأخير | صور

سيارة هتلر التي ظهرت
سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان

ليست مجرد إعلانات تمر على المشاهد عبر الشاشات الصغيرة مرور الكرام فقط، إنما هي جزء من ذكريات تُحفر داخلنا في الشهر الكريم، فنشهد سنويا سباقا بين مشاهد الإعلانات التجارية التي تترك بصمة خاصة بها داخلنا، لا تقل أهمية عن الفوازير الرمضانية التي حفرت بحروف من ذهب في أذهاننا، فبعضها يعتمد على الجانب الإنساني بينما الأخر يتعمد ان يحيي بداخلنا ذكريات الطفولة مستعينا ببعض العادات التي كنا نقوم بها او بشخصيات أسطورية نقدس ذكراها في شهر رمضان المبارك .

نانسي عجرم و أمير كرارة

ومن ضمن هذه الإعلانات  الـتجارية هذا العام، إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية، والذي نال استحسان الجماهير بشكل عام، وخاصة الفتيات اللاتي عبرت عن أحلامهن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حينما ظهر لها حبيبها في مشاهد الإعلان الفنان أمير كراراه وهو يطلب منها الزواج، والذي اتضح من خلال كلماته التي رددها أنها ليست المرة الأولى التي يلح عليها بطلب الزواج.

نانسي عجرم و أمير كراره

ولكن هذه المرة قرر أن يطلب طلبًا آخر وهو معرفة مواصفات فتى أحلامها ليحاول تنفيذ متطلباتها ويصبح هو هذا الفارس، لتقوم نانسي بالرد عليه بكلمات رددتها بكل خفة وتلقائية "اللي في خيالي ده حلم كبير.. عايزاه شجاع زي الأساطير زي حكايات حكوهالي كتير يحضر بـ CALL من غير تأخير و أقوى وبكتير " تتغنى نانسي بهذه الكلمات أثناء خروجها من متجر المثلجات لتقف أمام سيارة شبابية أنيقة كلاسيكية بسيطة تشبه شخصيتها وحلمها الأسطوري.

VOLKS WAGEN BEETLE

بالطبع يجب أن تكون السيارة التي تظهر في هذا الإعلان تشبه الحلم الأسطوري الذي تحلم به هذه الفتاة البسيطة، فهي بالفعل سيارة أسطورية فهي الأيقونة الشهيرة التي تسببت في شهرة شركة صناعة السيارات الألمانية  VOLKS WAGEN، إنها VOLKS BEETLE سيارة الشعب.

BEETLE

VOLKS WAGEN أشهر شركة صناعة سيارات ألمانية، ويرجع ذلك لأيقونتها BEETLE، وكان قد أسس هذه الشركة حزب العمال الألماني في العام 1937، ومنذ نشأتها وهي تحقق أكبر نسبة مبيعات في سوق السيارات العالمي، وتأتي في الوقت الحالي في المركز الثاني بعد إصدارات شركة TOYOTA اليابانية.

VOLKS WAGEN BEETLE

كان دائما ما يتخذ الزعيم النازي أدولف هتلر إصدارات شركة VOLKS WAGEN كدعاية لنظامه النازي، ويعني اسم VOLKS WAGEN سيارة الشعب باللغة الألمانية، حيث أعلن هتبر منذ بداية تسلمه زمام السلطة بأن أولى أولوياته هي جعل ألمانيا رائدة صناعة السيارات في العالم، وبالفعل حققت ألمانيا نسبة أعلى نسبة مبيعات في تاريخها أثناء حكم هتلر.

نانسي عجرم

في العام 1934أصدر أدولف هتلر بيانًا يطلب فيه صناعة سيارة صغيرة الحجم مرنة وخفيفة وسريعة وفي ذات الوقت قادرة على استيعاب أربعة أفراد، و تكون اقتصادية فكانت الأيقونة BEETLE التي استمر إنتاجها منذ العام 1934 وحتى العام 2018.

BEETLE

وظهرت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE خلال مشاهد الإعلان موديل عام 2018، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات تربو بسعة 2.0 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 174 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مزود بـ 6 سرعات، واتسمت السيارة بمفهومها الشبابي الكلاسيكي ثنائي الأبواب " كوبيه " ومن فئة السيارات القابلة للتحويل " كابورليه ".

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير اعلانات رمضان نانسي عجرم أمير كرارة BEETLE

موضوعات متعلقة

أنتيكة كرايسلر الأمريكية تظهر في مسلسل قصر النيل.. اعرف حكايتها | صور

كتع كسل كسح .. قصة سيارة غفران الغريب في نسل الأغراب | صور

حكاية سيارة ظهر بها حسن شاكوش في إعلان رمضاني شهير| صور

بعد إثارته للجدل .. تعرف على تفاصيل سيارة الحادث الشهير بمسلسل الطاووس | صور

أناقة الستينيات يبرزها صبري فواز من خلال سيارته "التحفة" في قصر النيل | صور

سيارة أنقذت عمرو سعد و مصطفى شعبان من الموت في ملوك الجدعنة .. اعرف الحكاية | صور

يا وحش الكون .. حكاية سيارة الخديوي في اللي مالوش كبير | صور

ترشيحاتنا

حكم صيام المريض في رمضان ومتى يفطر .. أزهري يفرق بين حالتين.. فيديو

طرد 63 دبلوماسيًا روسيًا من التشيك|لماذا انقلب التقارب إلى عداء بين موسكو وبراج؟

أخطاء فادحة .. الزمالك ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين على الإنتاج الحربي في الدوري المصري

الطبيبة سمر السيد.. شهيدة جديدة من الجيش الأبيض بـ بورسعيد

صلاح Vs راموس.. 5 نجوم ينتظرهم العالم في أولمبياد طوكيو

حكاية سيارة هتلر التي ظهرت بها نانسي عجرم في إعلان رمضان الأخير | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

أصدر شيك بدون رصيد.. الحبس عامًا مع الشغل لنقيب محامين شمال الجيزة

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ