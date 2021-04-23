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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب حلوان تنظم وبينار عن فلسفة كونفوشيوس وآثارها على المجتمع الصيني المعاصر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز الدراسات الصينية بكلية الآداب بجامعة  حلوان، وبينار بعنوان « فلسفة كونفوشيوس وآثارها على المجتمع الصينى المعاصر»، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها حسني القائم بأعمال عميد كلية الآداب .

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أكد أهمية عقد هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التواصل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في جميع المجالات.

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ويحاضر فى الويبينار ، الدكتور عبدالله السيد احمد المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة حلوان قسم الفلسفة.

 

وحددت الدراسات الصينية بكلية الآداب جامعة حلوان، موعد الويبينار،حيث يقام يوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مصر، والساعة 08:00 مساء بتوقيت الصين .

 

كما يقام الويبينار بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/4398985041?pwd=OE9vRTZGTFBNdS8vOXZPSEE5OU9Ndz09

 

Meeting ID: 439 898 5041
Passcode: 1995


وكان الدكتور محمود القريني الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان شارك بمعرض إندونيسيا الدولي لفناني الألوان المائية بالعاصمة جاكارتا كأول فنان مصري يشارك بالمعرض، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور ماجد نجم بما تمتلكه جامعة حلوان من كوادر مشرفة تستطيع أن تمثل مصر في جميع المحافل الدولية والمحلية، وهو ما تسعى الجامعة لاستثماره ودعمه بشكل كبير لرفع تصنيفها محلياً ودولياً،مشيرا إلى احتواء الجامعة على تخصصات مميزة وفريدة وخاصةً الفنية منها، ومن بينها كلية الفنون التطبيقية أعرق الكليات الفنية على مستوى الشرق الأوسط يعزز من فرص تمثيل الجامعة محليا واقليميا ودوليا بما تقدمة من إبداعات اساتذتها وطلابها فى شتى المناحى والمجالات   .


وأكدت الدكتورة ميسون قطب أن مشاركة أحد أساتذة الكلية المميزين بالمعرض حظت بردود أفعال إيجابية لدى جمهور المتلقين، وخاصةً في ظل كونها أول مشاركة مصرية، مضيفة أن المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية تساهم في تبادل الخبرات وتنمية المهارات ونقلها للطلاب والتعرف إلى أحدث ما وصلت إليه الفنون على مستوى العالم، ونقل الخبرات العالمية لأبنائنا بما يؤهلهم للمنافسة بشكل قوي ومميز.

ماجد نجم كلية الاداب الدكتور ماجد نجم كلية الفنون التطبيقية مركز الدراسات الصينية اخبار التعليم وبينار

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