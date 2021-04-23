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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللي كريم: مش بحب الست المغلوب على أمرها

صدى البلد

أكدت الفنانة نيللي كريم علي الشبه بين شخصيتها وشخصية  "سلمى" في مسلسل "ضد الكسر"، قائلة: "بحاول على أد ما أقدر في حياتي عموماً إن مفيش مشكلة توقفني، وأحاول ألاقي لكل مشكلة حل".

وأضافت نيللي كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري: "مبحبش الاستسلام واليأس، مبحبش الست اللي مغلوبة على أمرها، لو فيه حد من صحابتي أو حد أعرفه بالمنظر ده ، هتلاقيني دايماً بفوقها، وساعات بتوصل لزعيق".

وعن عودتها للدراما الإجتماعية بعد مسلسل بـ 100 وش، قالت: "أنا في العموم لا أحب أن أكرر نفسي، فمثلاً على مدار السبع سنوات الماضية سنجد أنه لا يوجد عمل شبه الآخر، والناس اللي عارفاني كانوا متأكدين إني مش هعمل حاجة كوميدي تاني بعد 100 وش مباشرة".

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