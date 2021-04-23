وائل جمعة يوجه رسائل لـ ضياء السيد والحضري عقب تولي قيادة سيراميكا كليوباترا

وجه وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق رسائل لـ ضياء السيد المدير الفني الجديد لفريق سيراميكا كليوباترا وعصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق الجديد.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “بالتوفيق يا كابتن ضياء ان شاء الله من نجاح الي نجاح”.

وأضاف : “ بالتوفيق يا حضري وبداية موفقة إن شاء الله ”.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال طارق أبو العينين المشرف العام على الكرة، انه تم الاتفاق رسميًا مع الكابتن ضياء السيد، على تولي منصب المدير الفني، ومعه الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًا، مع استمرار الكابتن مروان النايب مدربًا، في حين تقرر تعيين الكابتن عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، مع الإبقاء على لويس أندري مدرب الأحمال في نفس منصبه، واستمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان، ومواصلة الجهاز الإداري مهام عمله دون تغيير.

وأكد طارق أبو العينين أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات مع الجهاز الفني الجديد، بقيادة الكابتن ضياء السيد، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

نادي سيراميكا كليوباترا يحتل المركز التاسع في مسابقة الدوري العام، برصيد ٢٥ نقطة، من ١٨ مباراة.