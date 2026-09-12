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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث توفير المرافق للإسكان الاجتماعي الجديد ومراجعة مستحقات الصندوق

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع
ايمن محمد

ترأس اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، في جلسته رقم (3) لعام 2026، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من مديري الإدارات والمديريات المعنية، ورؤساء مدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ وطابا.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الموقف المالي لصندوق الإسكان الاقتصادي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي والبدوي بمختلف مدن المحافظة.

وناقش المجلس كتاب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، كما استعرض موقف الأراضي المقترحة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي جديدة، والإجراءات اللازمة لتوفير المرافق والخدمات الأساسية للمناطق المقترحة، بما يهيئها لتنفيذ المشروعات السكنية الجديدة، ويدعم جهود توفير السكن الملائم للمواطنين.

كما تناول الاجتماع موقف التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الأراضي المقترحة، لضمان استكمال الإجراءات الخاصة بها وفقًا للضوابط المنظمة.

واستعرض المجلس محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام رقم (544) بتاريخ 9 يوليو 2026، بشأن مراجعة مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الناتجة عن بيع الأراضي المملوكة للدولة أو للوحدات المحلية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.

كما ناقش المجلس موقف 232 منزلًا بدويًا بحي السادات بمدينة رأس سدر، والمخصصة لمتضرري السيول، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الصندوق  الاقتصادي رقم (2) بتاريخ 16 يونيو 2026.

وتناول الاجتماع أيضًا طلب الوحدة المحلية لمدينة طابا بشأن تحديد قيمة حق الانتفاع لـ60 منزلًا بدويًا بقرية النقب، مع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي السابق.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بملفات الإسكان، ومتابعة الموقفين التنفيذي والمالي بصورة مستمرة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير المرافق والخدمات للمناطق السكنية الجديدة.

وشدد المحافظ على أهمية حسن استغلال موارد وأصول صندوق الإسكان الاقتصادي، بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة، ويسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين بمختلف مدن جنوب سيناء.

جنوب سيناء الإسكان المحافظ صندوق مرافق

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