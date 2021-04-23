بالصور.. أمير كرارة ونيللي كريم وهند صبري في كواليس برنامج "اطبخ مع المشاهير"

شارك عدد كبير من نجوم الفن في تصوير حلقات خاصة لبرنامج "اطبخ مع المشاهير" الذي من المقرر أن يتم عرضه على أحد التطبيقات خلال الأيام القليلة القادمة من موسم الدراما الرمضانية .

تم الانتهاء من تصوير جميع حلقات "أطبخ مع المشاهير " ومن أبرز الضيوف من نجوم الفن أمير كراره و هند صبري و نيللي كريم و هنا شيحة .. وغيرهم.



و يقوم بتقديم حلقات "اطبخ مع المشاهير" السيناريست تامر حبيب وتقدم أغنية التتر المطربة مروة نصر وحلقات البرنامج تنفيذ وإشراف المنتج محمد علام وشهاب مظهر و يقوم بإخراجه عمرو صلاح ورعاية نهلة مجدي التي تخوض تجربة البرنامج للمرة الأولى وتحرص على ظهور فكرته بشكل مختلف .

وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة الشيف اللبناني الشهير ريتشارد لعدد كبير من نجوم الفن و تحدي بعضهم البعض بتقديم العديد من الاكلات المبتكرة والتي تكون مكوناتها مختلفة عن الأخرى في كل حلقة .