بعد رفع أسعار البنزين... محافظة الإسكندرية: لا تغيير في تعريفة سيارات الأجرة

أكدت محافظة الإسكندرية عدم وجود أي تغيير في تعريفة سيارات الأجرة، وخاصة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار بعض أنواع الوقود.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة، في تصريح لـ “صدى البلد”، اليوم الجمعة،إن تعريفة سيارات الأجرة ثابتة ولم تتغيير بعد القرار، نظرًا لأن سعر الجاز لم يتغير وبالتالي هذه الشريحة من السيارات خارج قرار اللجنة.

وأضاف أن هناك متابعة دورية وتشديد على جميع المسئولين في الأحياء والمواقف العامة والرئيسية لمتابعة تعريفة السيارات لعدم استغلال المواطنين.

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وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل- يونيو 2021.

وبناءً على ذلك، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وأسعار البترول الجديدة والأسعار الجديدة بعد التعديل هي 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.