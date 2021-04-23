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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جلاش الدجاج

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل جلاش الدجاج

طريقة عمل جلاش الدجاج
طريقة عمل جلاش الدجاج

تعتبر  طريقة عمل جلاش الدجاج الشهية هي وصفة لذيذة وشهية من المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف، وسوف تنال طريقة عمل جلاش الدجاج الشهية أسرتك وخاصةً وأولادك، فكل الأطفال يعشقون وصفات الدجاج. 

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل جلاش الدجاج الشهية والمقرمشة لمن يحبون القرمشة، وهي وصفة مميزة وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكن إعدادها على فطور رمضان بجانب سفرتك.

 

طريقة عمل جلاش الدجاج

مقادير طريقة عمل جلاش الدجاج:


250 ج دجاج مفروم
50 ج شعرية صينية (نودلز)
2 جزر مبروش
فص ثوم مدقوق
½ كوب فطر مفروم
بصلة مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح – بهار أسود (حسب الرغبة)
زيت للقلي
عجينة الجلاش


طريقة عمل جلاش الدجاج 


1- في وعاء عميق على النار ونقوم بسلق الشعيرية لمدة 5 دقائق.
2- نقوم بتصفية الشعيرية من الماء وتترك جانباً لحين الاستخدام.
3- يرفع مقلاة غير لاصقة على النار ويضاف ملعقة الزيت النباتي.
4- يضاف البصل والثوم ، ونقوم بالتقليب حتى يتحول للون الذهبي.
5- يتم اضافة الدجاج المفروم ثم نقلب .
6- يوضع الجزر، الكزبرة والبقدونس ونقوم بالتقليب حتى تمام النضج.
7- ترفع المقلاة من على النار.
8- يضاف الشعرية المسلوقة، الفطر، الملح والبهار ونقوم بالتقليب حتى تمام التجانس.
9- يترك الخليط جانباً حتى يبرد.
10- بعد ان يبرد الخليط ويفرد عجين الجلاش ويتم حشو الرقائق بالخليط ثم نقوم بلفها .
11- تكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي من الحشو والعجين.
12- في زيت حار على النار، اقلي الرقاقات المحشية حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.
13- يتم رفع جلاش الدجاج الشهية من الزيت وصفّيهم على مناشف ورقية ثم قدميهم.

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