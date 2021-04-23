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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة غرقا في ترعة بـ بني سويف

صدى البلد

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، غرقًا إثر سقوطها في مياه ترعة قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، بـ بني سويف.

تلقى العميد محمود مهني مامور مركز الفشن، إخطارا من نقطة شرطة المستشفي، بوصول جثة لطفلة غارقة في مياه ترعة قرية صالح فريد.

وانتقل الرائد احمد حسين، رئيس المباحث، لموقع البلاغ ، وتبين أن الطفله تدعى مهرائيل ميلاد مجدي 5 سنوات، ذهبت مع والدها ووالدتها إلى الأرض الزراعية، واثناء إنشغال والدها ووالدتها في حصد القمح ، تسللت بمفردها الي شاطيء الترعة أمام الأرض الزراعية فسقط في المياه، ولقيت مصرعه غرقًا، قبل أن تعثر عليها أسرتها جثة هامدة.

وتبين من تقرير الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو الاختناف نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل جثة الطفلة لمستشفى الفشن المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرية صالح فريد مركز الفشن بني سويف مصرع طفلة

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