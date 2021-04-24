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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: ذكرى العاشر من رمضان عظيمة ونستمد منها الأمل والعزم

النائب احمد البلشي
النائب احمد البلشي

أكد عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي، أن انتصار العاشر من رمضان تُعد ذكرى خالدة فى آذهان جميع المصريين، جيلا بعد جيل، مشيرا إلي انتصار المصريين فى نهار رمضان على العدو الإسرائيلي، كان بمثابة نصر عظيم في تارييخ الدولة المصرية.

العاشر من رمضان سيظل ذكرى خالدة فى آذهاننا


ونوه “البلشي” في تصريحاته لـ"صدى البلد"  أن انتصار العاشر من رمضان سيظل ذكرى خالدة فى آذهاننا جيلا بعد جيل، مشيرا إلي انتصار المصريين فى نهار رمضان على العدو الإسرائيلي، مؤكدا على أن الصيام يزيد المسلمين عزيمة واصرارا على النصر.

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أحمد البلشى يهنئ الشعب المصرى بالنصر
وهنأ النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا النصر العظيم الذي نستمد منه الأمل والتفوق على التحديات الصعبة، التي تواجهها الدولة المصرية فى الداخل والخارج.

أحمد البلشى: حرب 73 أثبتت قدرة المصريين على ضرب أروع البطولات
وقال الناىب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، أن حرب 1973،أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على ضرب أروع صور للبطولات والتضحيات فى سبيل استرداد الأرض وحفظ أمنها وسلامة أرضها، مشيرة إلي أن تلك المناسبة الذكية التى تمر علينا عاما بعد عام تعطينا العبر والدروس فى حسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان.

ولفت أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة توعية المواطنين بنوع التحديات والحروب مختلقة الأشكال التي تواجهها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والتي تستهدف امن واستقرار الوطن،مشدد على ضرورة الوقف جنبا الي جنب والقيادة السياسية.

 

هذا وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العيني والذي وافته المنية مؤكدا اننا فقدنا زميلاً فاضلاً و عالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

العاشر من رمضان حرب 73 إسرائيل رمضان السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

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