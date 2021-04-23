بدفع ضرائب.. صافينار: أنا أغلى رقاصة في مصر والوطن العربي .. فيديو

دفع الضرائب

حلت الراقصة الأرمينية صافينار ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".



وكشفت "صافينار"، عن سبب شهرتها في الرقص، قائله: "طبيعي أن جسمي يكون سبب شهرتي .. ولازم يبقى عندي إمكانيات".



وأضافت: "أنا أغلى رقاصة في مصر والوطن العربي كله"، مؤكده: "صافينار أغلى رقاصة في الوطن العربي.. وبدفع ضرائب بقالي 10 سنين".

وأشارت: "أنا عمري ما أتجوزت جوازة مصلحة، ولسه هتجوز مصلحة"، لافتة: "اتجوزت قبل كدا في شرم الشيخ بس مكانتش بحبه أوي بس كان حنين أوي، وتركت الرقص علشانه".

وتابعت صافينار: "لم نفهم بعص واكتشفت أنه قبله كبير وخاني"، مضيفه: "أنا ممكن اتخان عادي، وكل الرجالة اللي عرفتهم خانوني، وأنا هتجوز مصلحة مش هتجوز عن حب".



