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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوفينار: طول عمري بتكسف وبلبس شورت تحت بدلة الرقص.. فيديو

صافينار
صافينار

حلت الراقصة الأرمينية صوفينار ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، بموسمه الخامس، والذي تقدمه المخرجة "إيناس الدغيدي"، عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقالت "صوفينار": "بتكسف وطول عمري بلبس شورت تحت البدلة، وعمري ما اتقبض عليا بسبب بدلة رقص.. اتقبض عليا قبل كدا لأنني لم أمتلك التصريح.. مش لازم أقلع هدومي كلها علشان أبقي رقاصة".

وأردفت: "أنا عمري ما أتجوزت جوازة مصلحة.. اتجوزت قبل كدا في شرم الشيخ بس مكنتش بحبه أوي بس كان حنين أوي، وتركت الرقص علشانه".

وتابعت: "لم نفهم بعص واكتشفت أنه قبله كبير وخاني.. أنا ممكن اتخان عادي، وكل الرجالة اللي عرفتهم خانوني، وأنا هتجوز مصلحة مش هتجوز عن حب".

الراقصة صافينار زوج صافينار صافينار صافيناز الرقص

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