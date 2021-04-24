البحوث الفلكية : القمر العملاق "سوبر مون" في منطقة "الحضيض" .. الأربعاء



تشهد سماء القاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 من شهر إبريل الجاري ظاهرة فلكية جديدة ، يتقرب حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .



وقد أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر سيبلغ أقصى لمعان له بسبة 99.9% ، كما يكون وقت البدر الكامل في نفس اليوم بعد غروب الشمس .

اقرأ أيضا :

وأضاف ، أن القمر سيبدو بدرا للرائي ، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة من يوم 26 وحتى 28 من شهر مارس الجاري ، لافتا إلى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة أو تليسكوب .



وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردي ، والقمر الأبيض ، وقمر العشب النابت ، إضافة إلى العديد من المسميات الأخرى وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع .



ونوه أستاذ الفلك إلى أن هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021 ، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .