بيريز: أردنا إنقاذ كرة القدم بإقامة دوري السوبر الأوروبي

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ورئيس رابطة بطولة دوري السوبر الأوروبي، أن كرة القدم تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا، وأنهم اقترحوا مشروع تلك البطولة لإنقاذ اللعبة."

وقال بيريز في تصريحات لصحيفة “ آس” الإسبانية:"ما قيل عن دوري السوبر ليس صحيحًا، دوري السوبر لن يتعارض مع الدوريات المحلية، ومن يستحق اللعب فيه سيلعب بكل جدارة، كل شيء تم التلاعب به، هذا المشروع قمنا به لمساعدة كرة القدم في الخروج من الأزمة."

وأضاف:"كرة القدم تضررت بشدة واقتصادها ينهار وعلينا التكيف، التعديلات الجديدة من الاتحاد الأوروبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لن تحل المشكلة لأنها ليست أفضل حل موجود، وأيضًا تعديلاتهم ستبدأ في 2024، لا يمكننا الانتظار حتى ذلك الوقت."

وتابع:"خسر الـ 12 نادٍ 650 مليون يورو فقط في الثلاثة الأشهر الأولى من بداية فيروس كورونا في الموسم الماضي، هذا الموسم ستزداد الخسارة بقيمة 200-250 مليون يورو.. العائلة المالكة لنادي بوردو الفرنسي أفلست للتو، إما أن نفعل شيئًا قريبًا أو ستفشل الكثير من الأندية."

وأردف قائلًا:" كلما زادت المباريات التنافسية سيزداد الدخل، وعند زيادة الدخل سيتم إنفاق الأموال بشكل أكبر، مما يعني بأن جميع الأندية ستستفيد حتى الأندية الصغيرة خارج البطولة، ولدينا أيضًا مبالغ مهمة لصندوق التضامن، وهي ركيزة مهمة جدًّا في المشروع."

واختتم قاتلًا:"يتخلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عامًا عن كرة القدم لأنها تسبب لهم الملل أمام وسائل الترفيه الأخرى التي يفضلونها. هناك 4 مليارات من مشجعي كرة القدم حول العالم ونصفهم من مشجعي أندية دوري السوبر الأوروبي. كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة."

أعلن 12 فريقًا من كبار الفرق الأوروبية، مشاركتهم في بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن فرق ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر الإيطالي، أعلنوا انسحابهم من البطولة، فيما ظلت فرق ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس نشطين في المسابقة.