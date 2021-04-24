أشرف الغريب: الدراما المصرية استعادت دورها خلال السنوات الأخيرة.. فيديو

الدراما المصرية استعادت دورها

قال الناقد الفني أشرف الغريب، مدير مركز الهلال للتراث، إن الدراما ليست أداة للترفيه والتسلية فقط، لكن لها أدوار أخري مثل التثقيف



وأضاف "الغريب"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الدراما استعادت وعيها في أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به"، لافتا: "كان هناك وقت التسلية هي اللغة السائدة في الدراما".



وأشار: "الدراما دائما كانت متهمة بأنها تغذي العنف والإدمان وبعض السلوكيات الخاطئة في المجتمع"، مؤكدا: "الدراما المصرية استعادت دورها خلال السنوات الأخيرة".



وأوضح: "رأينا في الفترة الأخيرة أعمال مهمة وكبيرة ذات تأثير قوي على المتلقي، لأنها تخاطب الوعي الجمعي لدي المواطن"، متابعا: "الدراما في الفترات الأخير تبصر المواطن بالكثير من القضايا والحقائق التي قد تتوه في ظل زحمة الحياة".