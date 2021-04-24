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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تجديد عقد إبراهيموفيتش.. 5 لاعبين واصلوا اللعب بعد الأربعين أوروبيا

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، يوم الخميس، تجديد عقد لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة موسم إضافي.

العقد سيربط إبراهيموفيتش بميلان حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022، ليستمر زلاتان مع الروسينيري حتى سن الـ 40 بشكل أكيد.

إبراهيموفيتش الذي وُلد في الثالث من شهر أكتوبر لعام 1981، سيدخل قائمة اللاعبين الذين استمروا في الملاعب حتى سن الأربعين في كبار الأندية الأوروبية، ليؤكد أن العمر مجرد رقم له، مثلما كان لعدد من الأساطير الذي سنستعرضها تباعًا.

ونستعرض في ذلك التقرير نجوم واصلوا اللعب في كبار الأندية الأوروبية حتى سن الأربعين

جيانلوجي بوفون

هو اللاعب الناشط الوحيد حاليًا الذي بلغ الأربعين من العمر، ومازال يحرس مرمى يوفنتوس، وإن كان بديلًا للبولندي تشيزني.

ويبلغ بوفون من العمر 43 عامًا، وينتهي عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتحدد موقفه بعد من الاستمرار مع الفريق

باولو مالديني

أسطورة ميلان وإيطاليا، استمر في الدفاع عن ألوان قميص الروسينيري من 1985، وحتى إعلان اعتزاله عام 2009، في سن الحادية والأربعين

فرانشيسكو توتي

قيصر روما، لعب لفريق الذئاب الإيطالي حتى بلوغه سن الأربعين، قبل أن يقرر تعليق حذائه عام 2017.

ريان جيجز

الأسطورة الويلزية لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، لعب للشياطين الحمر لمدة 14 عامًا، قبل أن يعلن اعتزاله في سن الأربعين.

خافيير زانيتي

قائد منتخب الأرجنتين وإنتر السابق، لعب لفريقه الإيطالي حتى سن الحادية والأربعين

ابراهيموفيتش يوفنتوس ميلان بوفون زلاتان إبراهيموفيتش زلاتان

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