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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيم سامية.. خالد الصاوي يكشف سر قبوله مسلسل القاهرة كابول.. فيديو

خالد الصاوي
خالد الصاوي

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا ببرنامج " بيت الكل" تقديم كل من الإعلامية شافكي المنيري والإعلامي أحمد الحسني والإعلامية كاثي فراج.

أكد الفنان خالد الصاوى أن مسلسل "القاهرة كابول" من أهم الأعمال الدرامية التى قدمها خلال السنوات الاخيرة وتعاملت معه من البداية على أنه دراما اجتماعية وليس سياسية، ويتناول حكاية أربعة اصدقاء من الطفولة وعلاقتهم ببعضهم البعض ، وهذه العلاقة جذبتنى للمسلسل فى البداية، اربعة أطفال جمعت بينهم الصداقة من الطفولة فى منزل بالسيدة زينب حيث تربوا معاً وتأصلت بداخلهم قيم سامية إلى أن فرّقتهم الحياة، وأصبح كل شخص منهم فى مكان مختلف..

وأوضح أن  الأدوار التى تتشابه مع دوره فى مسلسل "القاهرة كابول" هى من أصعب الأدوار، التى من الممكن تقديمها للمشاهد، مضيفا أن المسلسل تم تعطيله لمدة عام، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون فى صالح العمل حتى يراه المشاهد فى هذا الموسم الرمضانى.

وواصل الصاوى، أنه لابد لنا من احترام عقائد الآخر لأن الاختلافات العقائدية من الصعب أن تفرق بيننا، وخير دليل على ذلك عندما جاءت الحملات الصليبية إلى المنطقة العربية لم ينحاز إليها المسيحيون الشرقيون لأنهم عرب، فيجب على الشباب عدم السماح لتفريقهم تحت أى مسمى.
 

خالد الصاوي القاهرة كابول مسلسل القاهرة كابول الموسم الرمضاني برنامج بيت الكل

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