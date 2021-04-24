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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل سيناقش الأعلى للجامعات الامتحانات اليوم؟.. التعليم تجيب

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي


يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي ، وعدد من رؤساء الجامعات وينعقد الاجتماع بجامعة عين شمس.


وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لا يتم تناول توقف الدراسة خلال الاجتماع مؤكدا على استكمال العام الدراسي للطلاب وفق الخطة الزمنية المعلنة.


وأشار  إلى أن الجامعات ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة ولا يوجد أي تقصير من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

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وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الوضع في الجامعات مستقر، ويتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل التجمعات وقياس درجات الحرارة والتعليم المستمر.

 

ويفتح المجلس الأعلى للجامعات باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، اليوم للجامعات (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف).


واوضح المجلس أنه مناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

المجلس الاعلى للجامعات الدكتور خالد عبد الغفار جامعة عين شمس توقف الدراسة اخبار التعليم

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