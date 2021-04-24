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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصابة بفيروس كورونا..

لهذا السبب.. طائرة تقلع من مطار القاهرة على متنها راكبة واحدة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة ، اقلعت الطائرة السودانية براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا ، وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة ، وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا علي سلامة باقي الركاب .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، "فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية "رانيا .م .ف" 42 عاما ، تحمل تحليل PCR ايجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الرحلة، علي الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها علي الطائرة التي وصلت عليها.

وتابعت المصادر، تم إنهاء إجراءات سفرها علي الطائرة السودانية المتجهة الي الخرطوم رحلة رقم 103 ، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها الي الطائرة حرصا علي سلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه اكثر من مرة لاقناعه عن قراره ، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة ، ويتم صعودها بـ"بدلة" عزل طبي ، الا ان قائد الرحلة رفض.

وأضافت المصادر: "بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة واحدها الي الطائرة ومعها 4 من افراد الطاقم ، وتم الغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا ، 7 مصريين ، و22 سودانيا ، كما تقرر الغاء سفر 8 من افراد طاقم الطائرة، وتم نقلهم جميعا الي فندقين قريبين من المطار، وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها الي الخرطوم".

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي اخبار مطار القاهرة فيروس كورونا

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