إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد

القضاء الأمريكي يعلن موعد الحكم على قاتل جورج فلويد

أعلنت محكمة أمريكية يوم الجمعة عن تاريخ جلسة الحكم على الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين الثلاثاء بقتل المواطن جورج فلويد في قضية هزت الولايات المتحدة.

وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) إن جلسة النطق بالحكم في هذه القضية ستعقد في الـ16 من يونيو.

وقضى فلويد نحبه في مايو خنقا بعد أن جثى شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق في حين كان مكبل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفس.

وأدانت هيئة المحلفين الضابط في شرطة مينيابوليس الأمريكية ديريك شوفين بتهمة القتل.

ورأى المحلفون أن شوفين مذنب بجميع التهم الموجه إليه، وعبر رئيس البلاد جو بايدن عن ارتياحه لنتيجة الحكم، واعتبر أنه خطوة إلى الأمام.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قرار هيئة المحلفين في قضية فلويد بأنه "حكم بالغ الأهمية".

وقالت باشليت إن "القرار شهادة على شجاعة وإصرار عائلة فلويد والآخرين الذين دعوا لتحقيق العدالة".