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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يسعى لتشكيل بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق في تشاد

الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع في تشاد

صدى البلد

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع في تشاد، محذرًا من خطوره الوضع في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي.

 

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان له إنه يسعى لتشكيل بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق في تشاد، مطالبًا بحوار وطني شامل.

 

والثلاثاء الماضي، أعلن متحدث باسم الجيش في تشاد، أن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.

وأثارت أعمال العنف في تشاد قلق الدول الغربية التي تعتبر ديبي حليفا ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.

وكانت فرنسا دافعت عن سيطرة الجيش على تشاد، رغم اعتراضات المعارضة هناك، معتبرة أن ذلك كان ضروريا من أجل تحقيق الأمن وسط "ظروف استثنائية".

وأكدت باريس أن الأولوية هي أن يلعب المجلس العسكري الدور الرئيسي في ضمان الاستقرار ثم التركيز على انتقال سلمي يتسم بالشفافية.

اغتيال رئيس تشاد إدريس ديبي تشاد اغتيال إدريس ديبي فرنسا

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