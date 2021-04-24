شوقي غريب: مشاركة ميسي في الأولمبياد لم تحسم حتى الان

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الأرجنتين في أولمبياد طوكيو لم يُحسم بعد.

وأضاف شوقى غريب،في مداخلة هاتفية خلال برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"إن الحديث عن منح صلاح شارة الكابتن في المنتخب الأوليمبى سابق لآوانه ، حسام البدرى أعلن تنصيب صلاح كابتن للفراعنة لأنه بالطبع لاعب في المنتخب معه،إنما نحن لانزال نبحث قرار مشاركة صلاح".

وأضاف شوقي غريب:"أرسلنا خطابا لنادي ليفربول عقب القرعة مباشرة أوضحنا فيه كافة التفاصيل ليتواجد محمد صلاح معنا، ولم نرسل أي خطاب لأى محترف أخر حتى الآن، صلاح يعتبر واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم وقرار مشاركته في الأوليمبياد قرار ثلاثى بينا وبين ليفربول وصلاح".



وتابع شوقي غريب:"سألت كل لاعب في المنتخب بمفرده بشأن صلاح لم أشعر أي غضب ولكن خلق هذا الجدل حالياً غير مقبول ، ليس هناك صحة للحديث عن غضب لاعبى المنتخب الأوليمبى من وجود صلاح ، والقرار ليس قرارهم ،أنا نفسى إذا تعرضت للإقالة لن أعترض وأقول إنى اشتغلت وعملت، كل واحد لازم يعرف دوره جيداً".



واختتم شوقي غريب حديثه،قائلا:"لا أعلم شيئاً عن مشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين في الأوليمبياد وعندهم ارتباط بكوبا أمريكا ولم تحسم حتى الآن مشاركة نجم البارسا مع الأرجنتين".

