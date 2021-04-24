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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شابو وهيروين..

حبس تاجر مخدرات أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود عمر، مدير نيابة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حبس شاب ثلاثيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإتهامه بالإتجار بالمواد المُخدرة، وذلك قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو الذي لاقى انتشارًا واسعًا بالإقليم في الأونة الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفادها إنكار شاب ثلاثيني بالمواد الُمخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، تم ضبط المتحري عنه، (ا. م - عامل - ويقيم بندر المراغة - وسبق إتهامه في 4 قضايا ما بين إتجار بالمخدرات وتبديد وسرقة وسائل نقل وحيازة أسلحة)، وبحوزته 4 طرب لمادة الحشيش المُخدر وزن 600 جرام، و55 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 165 جرام، و85 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرام، ومبلغ 13.000 جنيهاً، وهاتف محمول.

حُرر المحضر رقم 1674 لسنة 2021 إداري مركز المراغة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المُتقدم، وقررت أيضًا إرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير عنها لإرفاقه بالأوراق الخاصة بالقضبة

المخدرات حبس سوهاج مدير امن سوهاج مكافحة المخدرات هيروين

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