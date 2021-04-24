تشمل العراق وقطر.. زيارة عاجلة لوزير الخارجية الإيراني للمنطقة العربية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، عن موعد زيارة محمد جواد ظريف إلى العراق ضمن جولة إقليمية يستهلها من بغداد وتشمل الدوحة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية إن " وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يتوجه غدا الأحد الى العراق وقطر على رأس وفد رسمي".

وأضاف "سيجري ظريف محادثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين".

وتابع أن "زيارة ظريف إلى قطر والعراق تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها".