ظريف: إيران لها الحق في فعل اي شيء لحماية مواطنيها بعد حادثة نطنز

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حق بلاده في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم تخريبي واضح على محطة نطنز لتخصيب الوقود.

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين ، أشار ظريف إلى أن الهجوم المتعمد على منشأة نووية هو 'إرهاب نووي وجريمة حرب'.

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I wrote to UNSG:



Deliberate targeting of a safeguarded nuclear facility—w/ high risk of indiscriminate release of radioactive material—is nuclear terrorism & a war crime



Israel threatened and now boasts about action to prevent restoration of JCPOA after US election. pic.twitter.com/gMstxI4DfD — Javad Zarif (@JZarif) April 12, 2021

وكتب ظريف على تويتر "هددت إسرائيل وتتفاخر الآن بالتحرك لمنع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعد الانتخابات الأمريكية". إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب عواقب هذه المقامرة الحمقاء ، فعليها التوقف عن اعتبار الإرهاب الاقتصادي الذي يرتكبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الإرهاب النووي الأخير بمثابة وسيلة ضغط تفاوضية وإزالة جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها أو إعادة تسميتها منذ اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: "بعد التحقق في الوقت المناسب من إزالة جميع العقوبات الأمريكية ، سترد إيران بوقف جميع الإجراءات العلاجية - والتي ستتخذ الآن قفزة تصاعدية كبيرة في أعقاب هذا التخريب الإرهابي الأخير".

وأدى انفجار في منشأة نطنز، الاحد، التي تنتج اليورانيوم المكرر منخفض النقاء ، إلى انقطاع إمدادات الطاقة مؤقتًا. لم يصب أحد في الحادث ، لكن تضررت بعض أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 ، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.