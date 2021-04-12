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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظريف: إيران لها الحق في فعل اي شيء لحماية مواطنيها بعد حادثة نطنز

ظريف
ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حق بلاده في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم تخريبي واضح على محطة نطنز لتخصيب الوقود.

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين ، أشار ظريف إلى أن الهجوم المتعمد على منشأة نووية هو 'إرهاب نووي وجريمة حرب'.

وكتب ظريف على تويتر "هددت إسرائيل وتتفاخر الآن بالتحرك لمنع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بعد الانتخابات الأمريكية". إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب عواقب هذه المقامرة الحمقاء ، فعليها التوقف عن اعتبار الإرهاب الاقتصادي الذي يرتكبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الإرهاب النووي الأخير بمثابة وسيلة ضغط تفاوضية وإزالة جميع العقوبات المفروضة أو المعاد فرضها أو إعادة تسميتها منذ اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف: "بعد التحقق في الوقت المناسب من إزالة جميع العقوبات الأمريكية ، سترد إيران بوقف جميع الإجراءات العلاجية - والتي ستتخذ الآن قفزة تصاعدية كبيرة في أعقاب هذا التخريب الإرهابي الأخير".

وأدى انفجار في منشأة نطنز، الاحد، التي تنتج اليورانيوم المكرر منخفض النقاء ، إلى انقطاع إمدادات الطاقة مؤقتًا. لم يصب أحد في الحادث ، لكن تضررت بعض أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 ، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية.

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