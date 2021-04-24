مباراة ثأرية .. يد الأهلي في مواجهة الزمالك بـ نهائي كأس مصر

يواجه فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء علي صالة حسن مصطفي في نهائي بطولة كأس مصر .



ووفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة اليد فإن المباراة لن تشهد حضور جماهيري في ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها خوفا من انتششار فيروس كورونا

وكان فريق الأهلي تألي الى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز علي الزهور في مباراة أمس بنتيجة 33/32 بينما تأهل الزمالك بعد الفوز علي هليوبوليس بنتيجة 30/29

وتعد المباراة ثأرية في المقام الأول بالنسبة للنادي الاهلي حيث خسر أمام غريمه الزمالك بطولة دورى السوبر للمحترفين بعد الخسارة في مباراة فاصلة بنتيجة 17/18 الأسبوع الماضي