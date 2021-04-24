الأعلى للجامعات: الخميس إعلان القائمة المبدئية للترشح لرئاسة ٨ جامعات حكومية

بدٱت اليوم السبت، ٨ جامعات حكومية في استقبال أوراق الأساتذة الراغبين للترشح لمنصب رئيس الجامعة وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بكل من جامعات : (بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف ) .

و جاء الجدول الزمنى للترشح لرئاسة الجامعات ابتداء من اليوم السبت الموافق 24 من أبريل الجاري، وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 29 من أبريل .

وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الاعلى للجامعات ، يوم الخميس الموافق 29 من أبريل، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين و اغلاق باب الترشح .

و من المقرر أن تبدأ عملية تلقي الطعون فى المرشحين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021، وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 .



ويوضح “صدى البلد” الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة من ٨ جامعات التى تم فتح باب الترشح بها هى الآتي:



- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي“.



- بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة .



- خطة لتطوير الجامعة



- لابد أن تتضمن الأوراق المقدمة، شهادة الحصول علي الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم، يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون والا سيكون التقدم لاغيا.



- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب، أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات، وغير محال للمحاكم الجنائية



- صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة حديثة



- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية، على أن يتم تقدم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.



