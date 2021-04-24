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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوج يسكب ماء مغلي على زوجته أثناء نومها للانتقام منها

اثار الحروق و العنف
اثار الحروق و العنف

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بالغ من العمر 52 عاما، بعد إلقائه ماء مغلي على جسد زوجته و أصيبت بجروح بالغة بسبب إنصهار جلد جسدها . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن رجل بالغة من العمر52 عاما، قام بسكب مياه مغلية على جسد زوجته أثناء نومها و ذلك عقب غرس آلة حادة في ضلوعها . 

حسب التقرير الطبي للسيدة المكلومة، أنها تعرضت للضرب من خلال مفك صلب في جسدها مما أدى إلى إصابتها بجرح غائر، و من ثم قام زوجها بسكب مياه مغلية على جسدها و لم تتمككن من إيقافه حتى أصيبت بإنصهار جلدها لأن المياه كانت مخلوطة بمادة كاوية. 

أوضحت التحقيقات أن السيدة في البداية أنكرت ان زوجها السبب في إصابتها بتلك الجروح و لكن بعد إجراء التحريات و متابعة التحقيقات معها، اعترفت انه من قام بتلك الجريمة. 

جدير بالذكر أن الشرطة ألقت القبض على ذلك المتهم عقب هروبه من المنزل و إختبائه في منزل أحد أصدقائه، و لكن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه في النهاية و اعترف بجريمته . 

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