زوج يسكب ماء مغلي على زوجته أثناء نومها للانتقام منها

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بالغ من العمر 52 عاما، بعد إلقائه ماء مغلي على جسد زوجته و أصيبت بجروح بالغة بسبب إنصهار جلد جسدها .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن رجل بالغة من العمر52 عاما، قام بسكب مياه مغلية على جسد زوجته أثناء نومها و ذلك عقب غرس آلة حادة في ضلوعها .

حسب التقرير الطبي للسيدة المكلومة، أنها تعرضت للضرب من خلال مفك صلب في جسدها مما أدى إلى إصابتها بجرح غائر، و من ثم قام زوجها بسكب مياه مغلية على جسدها و لم تتمككن من إيقافه حتى أصيبت بإنصهار جلدها لأن المياه كانت مخلوطة بمادة كاوية.

أوضحت التحقيقات أن السيدة في البداية أنكرت ان زوجها السبب في إصابتها بتلك الجروح و لكن بعد إجراء التحريات و متابعة التحقيقات معها، اعترفت انه من قام بتلك الجريمة.

جدير بالذكر أن الشرطة ألقت القبض على ذلك المتهم عقب هروبه من المنزل و إختبائه في منزل أحد أصدقائه، و لكن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه في النهاية و اعترف بجريمته .