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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حلول عاجلة لتطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات

سعفان: تشغيل 4 فروع للجامعة العمالية وبدء الدراسة فيها سبتمبر المقبل

صدى البلد

عقد محمد سعفان وزير القوي العاملة ، بديوان عام الوزارة ، اجتماعا مهما لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات ، والجهات التي يمكن التعاون معها فى هذا الشأن.

 

وهنأ الوزير، في مستهل اللقاء، أعضاء مجلس الإدارة الحضور بحلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أنه التقى فى عدة إجتماعات مع بعض الجهات التى ترغب فى الاستثمار فى الجامعة لتطويرها، ووضع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتلك العملية، مع إعطاء مكتب استشاري مهمة وضع المواصفات والشروط اللازمة لتلك العملية ويقوم بتلقي عروض المستثمرين ويعد المقارنات ويختار أفضلها.

 

ووجه الوزير بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها بالمعدات والأدوات، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر المقبل، ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية.

 

وشدد الوزير على ضرورة العمل على إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع في سبتمبر المقبل حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة ، لتحديد أعمال العاملين بها ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة.

 

وأكد الوزير على ضرورة  البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربي ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع، وذلك بناء على التجربة التي تمت فيما بينه وبين الجامعة واثبتت نجاحها ، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على  تطوير الفروع، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية ، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

 

وطلب الوزير مع أعضاء المجلس توصيف كل فرع من فروع الجامعة بالمحافظات مع تحديد أعداد موظفيها وتوصيف أدوارهم في كل فرع من الفروع ، مع تحديد رواتبهم والمهام الوظيفية التى يقومون بها ، وابتكار أدوار جديدة لهم تساعد فى توفير الموارد اللازمة التي تحتاجها الجامعة.

 

من جانبه أوضح عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، أنه خلال الفترة السابقة تم البحث عن حلول لمسالة التطوير سواء بالشراكة أو بالتعاون مع بعض الجهات سواء كانوا مستثمرين أو بنوك لتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التطوير وتسديد الديون وفقاً للوائح الخاصة بالعمل داخل المؤسسة.

 

 حضر الاجتماع السعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي وعضو مجلس إدارة المؤسسة، محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمشرف العام على المؤسسة والجامعة، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، وعضو مجلس إدارة المؤسسة، وأحمد يوسف ممثل وزارة القوي العاملة في مجلس الإدارة، وعلى أمين على ممثل وزارة التجارة والصناعة، وخالد طه مدير الشئون القانونية بالمؤسسة، وأشرف إبراهيم مستشار عام المؤسسة والجامعة العمالية ، وإيمان فاروق مقرر المجلس.

 

 

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