حكم تطويل الشعر للشباب وارتداء الملابس الممزقة؟ أمين الفتوى يوضح

تلقى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: «ما حكم ارتداء الملابس الممزقة وتطويل الشعر؟».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح عن السؤال قائلا: إن هذه الأمور منها ما هو من خوارم المروءة ومنها ما ليس حراما ومنها ما هو حرام.

وأوضح أمين الفتوى أن مجرد تطويل الشعر سواء كان على الموضة أو هو يريد ذلك ليس به حرمة، ما دام الرجل لم يقصد به التشبه بالنساء أو على هيئة تشبه هيئة الفسقة.

وأشار خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس، إلى أن الملابس والبناطيل الممزقة من خوارم المروءة أى ليست من كمال الرجولة، خاصة إذا كان القطع فى محل العورة فكيف سيصلى الشخص هكذا.. فلا ينبغى هذا الأمر.

تطويل الشعر للرجال

أكدت دار الإفتاء أن اتخاذ الشعر وإطالته في أصله فعل مباح بالنسبة للرجال لأنه من العادات والأمور الجبلية وروى أبو داود في ينته عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له شعر فليكرمه ". وعن أنس رضي الله عنه " كان يضرب شعر النبي منكبيه".



وأضافت الإفتاء قد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم كما لو أصبح في زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ بل ان الشيء المباح إذا صار شعارا لأهل المعاصي صار التلبس به ممنوعا.



وأوضحت ان أمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد وتحكمها قواعد عامة كوجوب ستر العورات وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال .

فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف .