في ذكرى تحرير سيناء.. افتتاح 3 مشروعات خدمية جديدة بالعريش

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ٣ مشروعات خدمية جديدة ، السبت، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.



وكان برفقته اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظ ، ورئيس مجلس مدينة العريش اللواء ماجد محمد أحمد، وعدد من القيادات السياسية.

وافتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، المحافظ، مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بتكلفة 14 مليون و 558 ألف و 570 جنيها شمل ترميم وصيانة المبنى وانشاء جناح جديد بالمنطقة .

١٩ عمارة سكنية :

كما تم افتتاح مشروع انشاء 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها باعتمادات بلغت 151 مليون جنيها ،



كما افتتح اللواء شوشه، أول سوق مطور لتجار الجملة فى منطقة الكيلو 17 غرب مدرنة العريش بتكلفة 180 مليون و 900 ألف جنيها.



وتفقد اللواء المحافظ المحال ومصنع الثلج والثلاجات داخل السوق.



وبدأت الاحتفال بالذكري الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، أمس الجمعة، حيث قام المحافظ بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بالعريش، وحضور احتفال جامعة العريش بذكرى التحرير.