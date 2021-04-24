تعمل 29 عاما بالمملكة.. سفير الكويت بالسعودية يكرم وسمية المنصور

كرّم سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، الدكتورة الكويتية وسمية المنصور، لعملها في جامعة (الملك سعود) في الرياض قرابة 29 عاما.

وقال السفير الشيخ علي الخالد وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية، إنه :"انطلاقا من قيم الكويت ومبادئ أهلها فإن سفارة الكويت تفتخر و تقدر جهود أبناء الكويت وبناتها ممن يقيمون في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن هؤلاء الأستاذة الدكتورة وسمية المنصور التي عملت في جامعة الملك سعود في الرياض قرابة ٢٩ عاما".

وأضاف سفير الكويت لدى السعودية أن الدكتورة المنصور نموذجا يحتذى في الالتزام وتقديم صورة مشرقة ومشرفة للمواطن الكويتي بشهادة كل من يعرفها في المجتمعين السعودي والكويتي وعملت بجد واجتهاد باذلة الجهد الكبير من أجل العلم والحرص على إيصاله إلى طلبتها.

من جهتها أعربت الدكتور وسمية المنصور، عن شكرها لسفارة الكويت في الرياض وللسفير الشيخ علي الخالد ، للاحتفاء والتكريم، مؤكدة أن أي جهد يبذله المرء في خدمة وطنه يتضاءل أمام عطاء هذا الوطن الكبير بقيمه وعطاءاته.

وقالت "من الكويت نهلنا قيم العطاء ومن الكويت نمت وتنامت الأشواق لشرف خدمة الكويت وأهلها بأي جهد كان وفي أي مكان كنا" مضيفة "انه من أسمى المشاعر الإنسانية مشاعر الامتنان والوفاء فقد طاب للمرء الجد والاجتهاد وقوي إيمانه أن النتائج تؤتي ثمارها ولو بعد حين ويطيب مذاقها وإن لحقت".