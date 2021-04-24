الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني بشأن المواطنين القادمين من الهند

أفاد الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي الكويتي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بأن قرار إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر، يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من جمهورية الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج جمهورية الهند مدة 14 يوما على الأقل حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته،ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان لها:"يستثنى من قرار إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الهند، الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج- زوجة- الأبناء) وعمالتهم المنزلية التي برفقتهم بحسب صحيفة الراي الكويتية .

وجاء هذا القرار بعدما أعلنت الهند الخميس أنها رصدت 314835 إصابة مؤكدة جديدة و2104 حالة وفاة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لتسجل بذلك حصيلة يومية قياسية جديدة للإصابات بالجائحة وسط تحديات تواجه القطاع الصحي بسبب نقص في امدادات الاكسجين واللقاحات في حين فرضت السلطات المحلية في العاصمة نيودلهي إغلاقه لمدة ستة أيام للحد من انتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء الكويتي،قرر أمس الجمعة،إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع الصحية فيها